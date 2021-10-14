Вашингтон, 14 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Американский актёр Райан Рейнольдс поздравил своего коллегу Хью Джекмана с днём рождения. Он записал для артиста ролик в TikTok 13 октября.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

В ролике Рейнольдс показывает носки с рисунком в виде лиц Джекмана. «Послушайте, я не говорю вам, как праздновать день рождения Хью Джекмана. Так что и вы не говорите мне», — обратился к подписчикам актёр.

Райан Рейнольдс в носках с лицом Хью Джекмана

На поздравление вскоре отреагировал сам именинник. «…было много сообщений о посте Райана… вы спрашивали, где их можно достать… Вы все равно не можете их получить, потому что он сам их сшил», — ответил Джекман.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1448233189093396480

ИА REGNUM напоминает, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман «троллят» друг друга в соцсетях и интервью на протяжении нескольких лет. Шуточная «война» между артистами началась после их совместной работы над фильмом «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2009 году.