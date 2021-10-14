Чита, 14 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. По данным Забайкалкрайстата, в сентябре 2021 года по сравнению с августом 2021 года, цены на непродовольственные товары повысились в среднем на 0,6%. Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров больше всего подорожали легковые автомобили — на 2,2%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобили

Так, легковой автомобиль отечественный новый стали продавать дороже на 7,8%, легковой автомобиль иностранной марки новый — на 0,7%. Повысилась и стоимость ковров и ковровых изделий — на 2,1%, мебели — на 1,4% и некоторых других товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 126 278,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-августе 2020 года.

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