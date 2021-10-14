Ташкент, , 12:06 — REGNUM На выборах президента Узбекистана зарегистрировано еще 177 наблюдателей из международных организаций. Об этом 14 октября сообщает ЦИК Узбекистана.

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В сообщении отмечается, что среди таких организаций БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС, Тюркский совет, Межпарламентская ассамблея СНГ, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Международная турецкая академия, Европейский парламент, ЮНЕСКО и другие.

Также аккредитованы наблюдатели их таких зарубежных стран, как Япония, Турция, Словакия, Израиль, Нидерланды, Испания, Индонезия, Грузия, Германия, Венгрия, Бельгия, США, Австрия, Российская Федерация, Пакистан, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия.

«Таким образом, всего на сегодня аккредитовано 557 наблюдателей от зарубежных стран и международных организаций», — отметили в ЦИК страны.