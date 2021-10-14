Йошкар-Ола, 14 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 14 октября выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 68 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 623 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 690 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 51 человек. 633 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось, накануне скончались трое среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 300 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 736 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1498 человек, из них у 1466 — пневмония, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 120 пациентов, при этом госпитализированы 132 жителя Марий Эл.