Екатеринбург, 14 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Продолжающиеся жалобы жителей Свердловской области стали причиной продления работы горячей линии по вопросам отопления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Свердловчане жалуются на нарушение температурного режима в системе отопления. За период с 4 по 8 октября зарегистрировано 75 обращений. С начала работы горячей линии (22 сентября) поступило 307 жалоб.

Проверки, проводимые по фактам обращений граждан, областная прокуратура держит на контроле. В городе Кушве восстановлено теплоснабжение в десяти домах. Устранены последствия аварии в городе Ирбите.