Череповец, Вологодская область, 14 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Череповце выявили три поддельные справки о прохождении ПЦР-исследования на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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По одной из фактов возбуждено уголовное дело, по двум другим случаям проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце от ковида умерли две роженицы.