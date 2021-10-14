Москва, 14 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022 в Пекине может войти нападающий Илья Ковальчук. Об этом 14 октября сообщает Telegram-канал «Мутко против».

(сс) Александр Головко Илья Ковальчук

Отмечается, что Ковальчук уже утверждён менеджером команды. Он будет помогать главному тренеру Алексею Жамнову в подборе хоккеистов.

Напомним, в сентябре Жамнов был назначен главным тренером сборной России по хоккею.

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