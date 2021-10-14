В Белгородской области больными COVID-19 занято 95% коечного фонда
Белгород, 14 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Больные COVID-19 заняли 95% процентов коечного фонда Белгородской области. В среднем пациенты проводят в ковид-госпиталях 12−13 дней, заявил глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.
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По словам руководителя, в области работают 15 ковидных стационаров, развёрнуто 3 384 места, из которых 95% уже занято. В департаменте признали, что часть амбулаторных пациентов приходят в госпитали самостоятельно, их осматривают врачи, но не у всех есть показания к госпитализации.
В Белгороде больных принимают три площадки, часть перенаправляют в стационары Шебекино, Борисовки и Прохоровки.
Как сообщало ИА REGNUM, пользователи соцсетей жалуются, что в ковид-госпиталях не осталось свободных мест, многим отказывают от госпитализации.