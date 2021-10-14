Белгород, 14 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Больные COVID-19 заняли 95% процентов коечного фонда Белгородской области. В среднем пациенты проводят в ковид-госпиталях 12−13 дней, заявил глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

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По словам руководителя, в области работают 15 ковидных стационаров, развёрнуто 3 384 места, из которых 95% уже занято. В департаменте признали, что часть амбулаторных пациентов приходят в госпитали самостоятельно, их осматривают врачи, но не у всех есть показания к госпитализации.

«Не всегда у пациентов, которые хотят попасть в больницу, есть показания для госпитализации. Сами эти критерии разработаны министерством здравоохранения. Процент поражения лёгких — это не единственный показатель для госпитализации. Нужно ещё учитывать сатурацию, температуру, возраст и сопутствующие заболевания. У нас были пациенты, которые с 80% поражения дома выздоравливали. Есть и такие пациенты, которым кислород не нужен уже через 2−3 дня. Конкретные решения, есть показания для госпитализации или нет, принимает врач», — пояснил Андрей Иконников.

В Белгороде больных принимают три площадки, часть перенаправляют в стационары Шебекино, Борисовки и Прохоровки.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи соцсетей жалуются, что в ковид-госпиталях не осталось свободных мест, многим отказывают от госпитализации.