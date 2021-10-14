Виннипег, Канада, 14 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» подписал контракт с российским нападающим Евгением Свечниковым. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба клуба.

John Slipec «Виннипег Джетс»

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год. Зарплата 24-летнего хоккеиста составит $750 тыс.

Свечников провёл пять предсезонных матчей за «Виннипег», в которых набрал забросил одну шайбу и отдал три результативных передачи. Ранее он выступал за «Детройт Ред Уингз».