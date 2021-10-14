Чита, 14 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За период с 4 по 11 октября 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на помидоры свежие составил — 11,7%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Помидоры

Помимо этого подорожали: огурцы свежие — 4,7%, творог жирный — 3,9%, мука пшеничная — 3,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, яйца куриные — 3,5%, морковь — 3,1%, сметана, колбаса вареная — 3%, яблоки — 2,1%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сосиски, сардельки — 2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 1,9%, масло сливочное — 1,7%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 1,3%, мясо кур охлажденных и мороженых — 1,1%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, — 1%, крупа гречневая-ядрица — 0,8%, рыба мороженая неразделанная — 0,7%, масло подсолнечное, баранина (кроме бескостного мяса) — 0,6%, рис шлифованный, сыры сычужные твердые и мягкие, маргарин — 0,4%, соль повареная пищевая — 0,3%, водка крепостью 40% об. спирта и выше, консервы овощные для детского питания, консервы мясные для детского питания, вермишель — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 20 по 27 сентября 2021 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен составил также на помидоры свежие (6,6%).

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