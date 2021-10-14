В Хабаровске на дорогу из цистерны вылились опасные вещества
Хабаровск, 14 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Хабаровске во время перевозки цистерны на дорогу вылились вредные вещества в районе улицы Строительной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе городской мэрии.
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Авария случилась во время транспортировки цистерны строительным предприятием «Рустранс ДВ».
Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС РФ провели работы по обеззараживанию дороги. Чтобы ликвидировать последствия аварии на месте происшествия они создали пенную подушку.
Предварительно спасатели взяли анализы разлившейся жидкости, в которой оказалось присутствие синильной кислоты, опасной для человека.
«В дальнейшем собственник предприятия ООО «Рустранс ДВ» с привлечением Дальневосточного центра ЭКОСПАС Хабаровск вывезет опасный грунт», — добавили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности промышленных предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда.