Владимир, , 11:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности пресекла во Владимирской области деятельность ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержаны четыре иностранца, причастные к деятельности указанной ячейки, изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ячейка занималась вовлечением людей в структуру террористической организации, а также публично призывала к террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ объявили о предотвращении теракта во Владивостоке. Его хотел устроить 21-летний лидер регионального неонацистского объединения. Он намеревался взорвать самодельную бомбу. Компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции, а также холодное оружие нашли в его жилище. Возбуждено уголовное дело.

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