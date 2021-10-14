Москва, 14 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» уже в ближайшие дни будет готов к запуску. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 14 октября в ходе Российской энергетической недели.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Он отметил, что газопровод достроен, и теперь на нём проводятся пусконаладочные работы. В трубу подают технологически необходимое количество газа.

«И я считаю, что для работы он в ближайшие дни для того, чтобы его запустить, будет готов», — сказал Новак.

Российский вице-премьер добавил, что затем работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Германии заявили, что для начала эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» нет никаких препятствий.

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