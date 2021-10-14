Абакан, 14 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Ширинском районе Хакасии 41-летний мужчина расправился со своей 65-летней матерью. Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

6 октября следователям сообщили о том, что в одном из домов в селе Борец Ширинского района обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым по делу стал сын погибшей.

По версии следствия, с августа 2021 года мужчина жил в доме у матери. Поздно вечером 5 октября они поссорились. Сельчанина разозлили высказывания матери «о его неблагополучном образе жизни».

Мужчина нанёс матери несколько ударов руками по голове и телу. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве вынесли приговор 64-летнему жителю Улуг-Хемского района, которого обвиняли в избиении до смерти человека.

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