Кизел, Пермский край, 14 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Состояние части рек в Пермском крае, загрязняемых в результате поступления кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБ), обсуждается на федеральном уровне, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Минэнерго и Минприроды РФ рекомендовали рассматривать отработанные угольные месторождения в качестве объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках нацпроекта «Экология». Регион направил заявки по включению 16 объектов КУБа в государственный реестр. Все они уже одобрены.

Между тем, пока застопорилась работа по результатам исследований, проведенных Прикамьем еще в 2018 году. Есть проект программы мероприятий по минимизации и ликвидации изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна, однако отсутствует готовый механизм реализации и имеются недостатки в нормативно-правовой базе. В этих этих вопросах Пермскому краю требуется поддержка со стороны Федерального агентства по рыболовству.

Во время совещания 13 октября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков пообещал содействие в подготовке нормативной базы для дальнейшего решения вопросов. В частности, уже в 2022 году за счет средств федерального бюджета планируется организовать силами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведение гидробиологических и ихтиологических исследований малых рек КУБа. Это позволит более точно определить степень загрязнения каждого из водоемов: результаты станут основой для проектирования дальнейших работ по ликвидации загрязнений и строительства очистных сооружений.

Добавим, добыча угля в КУБе велась 200 лет. Из шахт откачивалось и сбрасывалось в реки без очистки более 100 млн кубометров в год кислых вод с содержанием тяжелых металлов. Впоследствии отработанные и закрытые шахты затапливали атмосферные садки, происходил приток подземных вод, что привело к загрязнению рек. Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве жизни людей и развитии рыбохозяйственного комплекса.