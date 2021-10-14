Биробиджан, 14 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Управляющие компании Биробиджана «Монарх» и «Луч», обслуживавшие более ста домов, прекратили свою деятельность. На их работу часто жаловались горожане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в мэрии столицы Еврейской АО.

City-yaroslavl.ru Чтобы обслуживать дома, управляющим компаниям придется придумать уникальное название

Читайте также: ЕАО дадут федеральные деньги на отопительный сезон и благоустройство

Компании плохо следили за содержанием жилищного фонда, с опозданием откачивали выгребные ямы, не проводили ремонты. Все эти факты подтверждаются результатами проверок, подчеркнули в мэрии. Теперь обслуживать дома нерадивых управляющих организаций будет региональное государственное предприятие «Облэнергоремонт плюс».

«Дома мы не могли оставить без УК, тем более перед началом отопительного сезона. Мэрия города имеет право временно назначить организацию, которая будет заниматься обслуживанием и содержанием дома. Если жильцов не устраивает УК, то общим собранием собственников они имеют полное право выбрать другую управкомпанию», — прокомментировал ситуацию мэр Биробиджана Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Еврейская автономия получила из федерального бюджета средства на ликвидацию последствий паводка и подготовку к отопительному сезону. В 2018 и 2019 годах этот процесс начинался с опозданием.