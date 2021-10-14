В ЕАО в начале отопительного сезона закрылись две управляющие компании
Биробиджан, 14 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Управляющие компании Биробиджана «Монарх» и «Луч», обслуживавшие более ста домов, прекратили свою деятельность. На их работу часто жаловались горожане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в мэрии столицы Еврейской АО.
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Компании плохо следили за содержанием жилищного фонда, с опозданием откачивали выгребные ямы, не проводили ремонты. Все эти факты подтверждаются результатами проверок, подчеркнули в мэрии. Теперь обслуживать дома нерадивых управляющих организаций будет региональное государственное предприятие «Облэнергоремонт плюс».
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Еврейская автономия получила из федерального бюджета средства на ликвидацию последствий паводка и подготовку к отопительному сезону. В 2018 и 2019 годах этот процесс начинался с опозданием.