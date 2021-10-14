Вашингтон, 14 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Актёр Маколей Калкин высказался относительно его появления в перезапуске фильма «Один дома». Об этом 13 октября сообщило издание New York Post.

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США Крик

Калкин опроверг слухи о его участии в новой версии фильма. «Просто предупреждаю, так как сегодня я часто получаю этот вопрос: я НЕ участвую в новой перезагрузке «Один дома», — заявил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера ремейка «Один дома» состоится 12 ноября 2021 года на платформе Disney Plus. Режиссёром проекта выступил Дэн Мазер, а главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»)