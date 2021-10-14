При пожаре в Марселе сгорело около 30 катеров
Марсель, Франция, 14 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В результате произошедшего в ночь на 14 октября пожара в Марселе сгорело 28 катеров и еще несколько затонуло. Об этом 14 октября сообщает телеканал BFM со ссылкой на местных пожарных.
По данным последних, при пожаре «28 катеров сгорели, пять затонули, два получили повреждения». При этом о пострадавших не сообщается.
Также уточняется, что, по данным телеканала, первые пожарные расчеты прибыли к месту возгорания после 03:00 (04:00) мск, когда около 20 прогулочных катеров уже «были объяты пламенем».
Отмечается, что в работах по ликвидации пожара принимали участие 70 сотрудников противопожарных служб и было задействовано 26 единиц техники. Ведется выяснение причин произошедшего.
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