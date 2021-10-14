Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев официально лишится должности советника губернатора Ростовской области, однако продолжит работать на этом посту на общественных началах. Такое решение принял донской губернатор Василий Голубев.

Отставка

«Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев с 18 октября 2021 года продолжит свою работу в качестве советника губернатора на общественных началах», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

ИА REGNUM напоминает, что молодого уроженца Саратовской области — победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева — губернатор Ростовской области назначил на пост советника главы региона в ноябре 2018 года. К тому времени у него уже было два высших образования и опыт работы на различных должностях российских и зарубежных компаний, в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области.