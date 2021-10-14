Москва, 14 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал медиков старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за COVID-19 и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Минздрав России Михаил Мурашко

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"Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться», — сказал Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Он обратил внимание на то, что сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье.

По словам министра, подобная тенденция уже наблюдается в регионах, когда ушедшие на самоизоляцию или на пенсию медики возвращаются к работе после прививки.

Ранее Мурашко заявил, что молодой возраст сейчас не гарантирует защиту от тяжелого течения и осложнений при COVID-19.