Чита, 14 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За период с 4 по 11 октября 2021 года в Чите бензин автомобильный марки АИ-92 подорожал на 0,7%. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Также известно, что АИ-95 стал дороже на 0,6%, АИ-98 — на 0,4%. Цена на дизельное топливо повысилась на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный: марка АИ-98 стала продаваться дороже на 7,4%, АИ-92 и АИ-95 — на 2,2%.

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