Кишинёв, 14 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Переговоры о поставках газа из России в Молдавию затянулись из-за того, что стороны не могут договориться об условиях нового контракта на фоне роста цен на этот ресурс на мировом рынке. Об этом на брифинге заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

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«Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях. Наши партнёры хотят несколько других условий», — сказала Гаврилица.

Она пообещала, что ситуация должна проясниться на следующей неделе. Глава правительства отметила, что Кишинёв параллельно с переговорами с российскими партнёрами ищет возможности покупать газ у других поставщиков.

При этом министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее на брифинге не исключил, что новый контракт на поставку газа могут не заключить до 1 ноября. Тогда будут возможны перебои с поставками газа в республику.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о дальнейших поставках продолжаются.