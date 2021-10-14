Пенза, 14 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Пензе на начало 2021 года на 1 тыс. мужчин приходилось 1228 женщин (на 1 января 2020 года — 1229). Численность мужчин составляла 44,9%, или 231,8 тыс. человек, женщин — 284,6 тыс. человек (55,1%). Официальные данные 14 октября опубликованы Пензастатом.

Perepis2020.ru Население

Средний возраст жителей Пензы по расчётам на 1 января текущего года составил 41,62 года; средний возраст мужчин — 38,32, женщин — 44,31 года. Среди мужского населения в областном центре продолжительность жизни составила 66,93 лет, женского — 76,77 лет.

Порядка 57% населения Пензы приходится на трудоспособный возраст (от 16−55 лет для женщин, от 16−60 лет для мужчин), 26,8% — жители старше трудоспособного возраста, удельный вес детей и подростков до 16 лет составляет 16,2%.

По состоянию на начало 2021 года численность постоянного населения Пензы составила 516,4 тыс. человек, это 40% от населения Пензенской области. По сравнению с показателями на 1 января 2020 года численность населения в Пензе снизилась на 0,7%.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенской области для полного учета населения с 15 октября по 14 ноября будут действовать 396 переписных и 2378 счетных участков.

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