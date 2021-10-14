Уфа, 14 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 14,8 млрд рублей может получить Башкирия. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

eutrophication&hypoxia Очистные сооружения

Сообщается, что Башкирия вошла в число 54 регионов, которым правительство России одобрило заявки на финансирование. Общая сумма по всем региональным проектам составила более 372 млрд рублей.

Отмечается, что в республике за счет инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются два проекта в сфере жилищного строительства. Общая сумма по этим проектам составляет 14,8 млрд рублей.

«Башкортостан направил заявку по двум инфраструктурным проектам в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Реализация проектов позволит привлечь более 450 млрд рублей частных инвестиций», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что в городе Нефтекамске власти республики намерены реконструировать изношенные очистные сооружения и построить главную канализационную насосную станцию города.

«Это позволит привлечь 72,3 млрд рублей частных инвестиций в жилищную застройку. Общая площадь вводимого жилья составит 1,1 млн кв. метров. Благодаря этому город получит более 4 тысяч рабочих мест», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в городе Уфе планируется создать пять объектов транспортной инфраструктуры и приобрести 77 автобусов большого класса, которые смогут решить вопросы с транспортной доступностью новых застраиваемых районов. Кроме этого, планируется построить новую школу в микрорайоне «Кузнецовский затон» на 2200 мест.

«Данный проект предусматривает привлечение 385,5 млрд рублей частных инвестиций на строительство жилых объектов в объеме 4,6 млн кв. метров до 2036 года и создание порядка 16 тысяч рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе проверяют информацию о незаконном изменении генплана города.