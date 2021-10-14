Красногорск, 14 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Свыше 1,2 млн жителей Подмосковья уже привили от гриппа. Об этом 14 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Wallspaper.ru Прививки от гриппа

Причем из числа привитых порядка 280 тыс. приходится на детей, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Как правило, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, мы наблюдаем увеличение ежедневно выявляемых новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно сделать прививку», — сказала Стригункова.