Пекин, 14 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Продажи новых машин на китайском авторынке снизились в сентябре 2021 года на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA).

Auto-arbitrator.com Авторынок в Китае

Так, в прошлом месяце в Китае было продано 1,58 млн млн автомобилей. Это немного больше, чем в августе 2021 года, когда на китайском авторынке было продано 1,47 млн машин. Отмечается, что снижение продаж связано с проблемами с поставками электронных компонентов.

Спад продаж новых машин в Китае наблюдается четвертый месяц подряд. За девять месяцев текущего года на китайском авторынке было продано на 9,1% больше автомобилей, чем в 2020 году.

Напомним, Китай занял по итогам сентября 2021 года первое место на мировом авторынке. Всего в мире в прошлом месяце было продано 6 млн 229 тыс. новых легковых и легких коммерческих машин — на 20,3% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

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