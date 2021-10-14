Москва, 14 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками новостью о «главном событии». Певица написала пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте 13 октября.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

Артистка призналась, что «снялась в голливудском фильме». Однако подробностей о съёмках картины она не раскрыла, как и название киноленты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова приобрела для своей сестры Анны квартиру, которую она не могла себе позволить. «Я уже давно взяла на себя помощь маме, папе и обеим бабушкам. Просто каждый месяц отправляю им определенные суммы, чтобы они комфортно себя чувствовали… Сестренке помогла с покупкой квартиры её мечты», — сообщила телеведущая.