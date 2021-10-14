Иркутск, 14 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Иркутской области 14 октября выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. Об ухудшение погодных условий предупреждает сайт территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снег

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В Чите 15 октября ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду, снег. Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, значительное количество снега выпало 2 октября 2021 года в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 «Байкал». В горах южных районов снег выпал 8 октября.

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