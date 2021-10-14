Москва, 14 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Рынок нефти должен прийти в баланс к концу 2021 года, ожидают власти Саудовской Аравии. Об этом саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман заявил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели».

Пресс-служба Минэнерго России Александр Новак и Абдулазиз бен Сальман

По его словам, Эр-Рияд ожидает балансировку рынка к концу года, но вместе с тем не исключает, что в 2022 году наступит сильный переизбыток предложения. Он отметил, что страны ОПЕК+ могут в ближайшие месяцы, как и раньше, наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в кулуарах форума, что его страна может наращивать добычу, как и другие, но самостоятельных решений принимать не будет. Действия по добыче нефти Абу-Даби будет координировать с ОПЕК+.

Аль-Мазруи отметил, что страны ОПЕК+ контролируют рынок нефти благодаря сбалансированному подходу, угрозы его перегрева нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что страны ОПЕК+ предпринимают усилия по стабилизации энергорынка «в довольно жёстком режиме».

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