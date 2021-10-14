Москва, 14 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Российский Газпром — единственный экспортёр трубопроводного газа — полностью выполняет все контрактные обязательства по поставке этого вида топлива. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 14 октября в ходе Российской энергетической недели.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

Он сообщил также, что если Газпром получает заявки от контрагентов на увеличение объёмов поставляемого газа, то соответственно наращивает их. Однако европейские страны на сегодняшний день официально не запрашивали дополнительные поставки.

«Никто ни в министерство энергетики, ни в правительство никто не обращался за тем, чтобы дополнительно куда-то что-то поставить», — отметил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, Новак назвал возникший в Европе газовый кризис следствием неверных решений потребителей.

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