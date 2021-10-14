Москва, 14 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о тревожной ситуации с застройкой в центре Барнаула (Алтайский край), передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Светлана Шаповалова Барнаул

«Видео-конференц-связь с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 11 октября, в понедельник… Я рассказал о тех проблемах, которые явно требуют вмешательства президента, с которыми я столкнулся, когда ездил по регионам во время избирательной кампании. Это проблема застройки центра Барнаула», — сказал Миронов журналистам.

«В центре города находится частный жилой сектор, люди там живут, ремонтируют свои дома, но вдруг оказывается, еще 1,5 года назад городское собрание приняло решение, что на месте этих домов должны стоять многоэтажные дома, людей никто об этом не известил. Естественно, когда все об этом узнали, цена жилья резко упала, так же, как и земли», — заявил парламентарий.

Проблема, по его словам, касается 200 тыс. человек.

«200 тыс. человек лишены элементарных прав по воле чиновников, очень похоже, что небескорыстно такие решения принимались. Я направил письмо президенту», — сообщил Миронов.

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