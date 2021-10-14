Москва, , 11:37 — REGNUM Заявление властей Соединенных Штатов о якобы размещении Россией ракет на территории Европы является голословным, заявил 14 октября вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Константин Косачев Zampolit.com

«Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую», — сказал он РИА Новости.

По его словам, обсуждать соответствующие вопросы необходимо на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию», тем более когда у неё от «дипломатии только мегафон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сецпредставитель президента США Джеффри Эберхардт заявил, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разместив свои ракеты в Европе.

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