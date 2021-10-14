Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Страны мира должны объединить усилия для того, чтобы предотвратить кризис в Афганистане. С таким призывом на саммите «Группы двадцати» выступила Россия. Об этом 14 октября на брифинге на полях III Евразийского женского форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что также российская сторона указала на важность формирования инклюзивного правительства «с учётом интересов всех этнополитических сил Афганистана как ключевого шага на пути к завершению мирного урегулирования ситуации в этой стране».

«Также было отмечено, что от государств, чье 20-летнее присутствие завершилось нынешним плачевным положением дел в Афганистане, ожидается ответственное отношение к помощи в постконфликтном восстановлении, в первую очередь афганской экономики», — добавила Захарова.

По её словам, Россия также призвала страны объединить усилия для предотвращения нежелательных последствий кризиса в Афганистане, как рост терроризма, наркопроизводство, новый всплеск потоков афганских беженцев и также «риски проникновения под их видом в соседние страны, в первую очередь в Центральную Азию, террористических элементов».

Она добавила, что участники саммита подтвердили актуальность противодействия угрозам распространения терроризма, наркотрафика, исходящим с территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в Афганистане сложная: в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Он не исключил, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии. Поэтому обстановка на афганской границе должна быть под постоянным наблюдением, а страны СНГ должны быть готовы к совместным спецоперациям, подчеркнул российский лидер.