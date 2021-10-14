Киев, , 11:35 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины не направляла в Грузию запрос об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 14 октября сообщает агентство «Украинские новости».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступали», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос издания.

В Генпрокуратуре отметили, что в связи с отсутствием ходатайства запрос об экстрадиции в Киеве не составляли.

Ранее в МИД Украины сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста Саакашвили и взаимодействуют с Тбилиси. О своём личном контроле этого дела также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Саакашвили является украинским гражданином, а в Грузии его лишили гражданства. После задержания экс-президента в Тбилиси 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экстрадиция Саакашвили до того, как он отсидит назначенный ему тюремный срок, исключена.

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