Киев, 14 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины не направляла в Грузию запрос об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 14 октября сообщает агентство «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступали», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос издания.

В Генпрокуратуре отметили, что в связи с отсутствием ходатайства запрос об экстрадиции в Киеве не составляли.

Ранее в МИД Украины сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста Саакашвили и взаимодействуют с Тбилиси. О своём личном контроле этого дела также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Саакашвили является украинским гражданином, а в Грузии его лишили гражданства. После задержания экс-президента в Тбилиси 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экстрадиция Саакашвили до того, как он отсидит назначенный ему тюремный срок, исключена.