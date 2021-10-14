Джакарта, 14 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Президент Индонезии и первая леди страны отправились в провинцию Восточная Нуса Тенггара. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Глава государства посетит порт Лабуан Баджо, а также изучит проект модернизации восьми дорог в Лабуан Баджо.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число положительных случаев снизилось до 23,3% за последнюю неделю.

Подробнее в материале:Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось до 23%