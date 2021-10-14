Чита, 14 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Надзорные органы проводят проверку в связи с забастовкой золотодобытчиков в Забайкалье. Как сообщает 14 октября прокуратура региона, 80 работников общества с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Дархан» заявили о намерении приостановить выполнение трудовой функции в связи с неоплатой сверхурочной работы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Митинг: «Отдайте нашу зарплату»

Прокуратура разъяснила работникам трудовые права, порядок их защиты и приостановления работ, а также незамедлительно организовала по данному факту проверку. На место выехал и.о. прокурора Оловяннинского района Игорь Тюричкин.

Тем временем, ситуацию на контроль взяли и в центральном аппарата СКР:

«Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю. С. представить доклад о ходе проверочных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, большие долги по зарплате и связанная с этим голодовка 60 шахтёров золотодобывающего предприятия «Урюмкан» на Дарасунском руднике в Забайкалье привлекли большое внимание общественности, депутатов и надзорных органов в июле 2018 года.

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