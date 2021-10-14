Кызыл, 14 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг принял решение упразднить институт полномочных представителей главы в районах республики. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Глава Тувы Владислав Ховалыг на встрече с жителями

По его словам, для эффективной работы необходимо исключить дублирование функций и повысить ответственность каждого за свой участок. Функция же полпредов заключалась в поддержании постоянной связи между жителями и главой республики.

«На мой взгляд, здесь не нужны посредники. Напрямую общаться с земляками я могу и сам. Более того — обязан. Для того мы и поставлены народом, чтобы выслушивать его наказы и просьбы, работать с ними. Опыт проведения «Прямого разговора» доказал, что с сегодняшними технологиями и гаджетами поговорить с людьми совсем нетрудно», — отметил Владислав Ховалыг.

Кроме того, по его мнению, существование этого института отчасти понижало статус районных руководителей, размывая ответственность. С сокращением полпредов должна возрасти самостоятельность глав органов местного самоуправления. Впрочем, руководитель региона обещал найти достойное применение людям, занимавших ликвидируемые посты.