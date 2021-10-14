Москва, 14 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума в Москве в 2022 году составит 18 714 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, документ опубликован на сайте столичного правительства.

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Постановление устанавливает прожиточный минимум на душу населения в размере 18 714 рублей. Для трудоспособного населения минимум составит 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля.

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Стоит отметить, что в 2021 году прожиточный минимум на душу населения в столице составляет 18 029 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2022 года на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года на 7,7% увеличат социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.