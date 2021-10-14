Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Встречи с главами МИД Кипра и Гвинеи-Бисау, а также участие в заседании клуба «Валдай» включены в график министра иностранных дел России Сергея Лаврова на ближайшие дни. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 14 октября на брифинге в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Так, 18 октября Лавров встретится в Москве со своей коллегой из Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой. Главы дипломатий обсудят активизацию двустороннего взаимодействия Москвы и Бисау в разных областях, подпишут меморандум о взаимопонимании и обменяются мнениями по актуальной мировой повестке.

В частности, Лавров и Барбоза коснутся вопросов «дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки и проведения второго саммита Россия — Африка» в 2022 году.

19 октября глава МИД России примет участие в 18-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема форума — «Глобальная встряска 21 века: человек, ценности, государство», уточнила Захарова.

21 октября запланированы переговоры Лаврова с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом. Главы дипломатий обсудят перспективы дальнейшего углубления политического диалога, борьбу с пандемией коронавируса и наращивание культурно-гуманитарных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе в Москве ожидают делегацию радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы примут участие в консультациях по Афганистану.

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