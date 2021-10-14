Якутск, 14 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Якутии за месяц количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 увеличилось более, чем на 100. Так, 14 октября коронавирусом заболели 272 якутянина, месяц назад — 163, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативного штаба республики.

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Большинство новых заразившихся — жители Якутска (155 человек). Относительно много новых случаев зафиксировано в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Намском, Чурапчинском и Усть-Алданском районах.

По данным министерства здравоохранения региона, Якутия получила деньги на закупку лекарств для коронавирусных больных, которые проходят лечение амбулаторно.

«На сегодняшний день лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 45 000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией за счёт финансовых средств республиканского и федерального бюджетов», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры, спортивные объекты Якутии будут пускать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или устойчивость к вирусу после болезни. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.