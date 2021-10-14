Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Памятник Петру Великому на Сенатской площади Санкт-Петербурга закроют на реставрацию, чтобы обновить самый главный монумент города к важной дате — 350-летия со дня рождения первого российского императора. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Музея городской скульптуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на реставрацию одного из самых узнаваемых символов Северной столицы — Медного всадника — город потратит около 40 млн рублей. В настоящий момент вокруг памятника возводятся реставрационные леса. Завершить работы планируется до конца 2021 года. Торжества по случаю 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в 2022 году.

Напомним, памятник основателю Петербурга Петру I был воздвигнут в 1782 году по заказу императрицы Екатерина II. Работы по созданию скульптуры были поручены Э.-М. Фальконе. Им была предложена идея монумента — всадник на коне, вставшем на дыбы на вершине скалы. Местом для его установки была выбрана Сенатская площадь.

За более чем два столетия со времени создания «Медного всадника» периодически велись реставрационные работы. В основном они заключались в расчистке памятника и пьедестала, заделке небольших трещин, воссоздании утраченных букв на пьедестале. Значительные реставрационные работы были выполнены в 1909 году.