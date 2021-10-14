Киев, , 11:28 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что украинская прокуратура, ранее назвавшая его причастным к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, пытается сформировать против него уголовное дело. Об этом 14 октября говорится в сообщении возглавляемой бывшим украинским лидером партии «Европейская солидарность».

Петр Порошенко

«Прокуратура пытается сфабриковать дело», — заявил Порошенко, добавив, что он требует встречи с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, 13 октября заявившей о том, что администрация бывшего украинского президента могла играть ключевую роль в таких поставках.

Также он указал, что в 2014 году ему и тогдашнему правительству Украины пришлось «спасать ситуацию».

«В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО (Совета нацбезопасности и обороны), где были даны поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте, в том числе на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы на Украине», — отметил экс-президент Украины.

Кроме того, Порошенко напомнил, что на протяжении последних двух с половиной лет нынешние украинские власти закупили российского угля на общую сумму $3,1 млрд.

«И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум (президента Украины Владимира) Зеленского — председатель «Укрэксимбанка» — точно не без согласования с Зеленским выделяет $60 млн предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории?», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что властям Украины придётся «на коленях ползти в Москву» за энергетическими ресурсами.