Хабаровск, 14 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Из-за роста случаев заражения коронавирусом и ОРВИ в Хабаровском крае закрыты на карантин более 40 классов в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в минздраве региона.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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Так, девять классов в пяти школах Хабаровска, района имени Лазо и Николаевского района закрыты на карантин из-за ОРВИ.

По коронавирусу закрыто 35 классов в 21 школе Хабаровска, Хабаровского, Бикинского, Нанайского, Верхнебуреинского, Ванинского, Вяземского, имени Лазо, Советско-Гаванского районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на 14 октября в Хабаровском крае зарегистрировано 87 794 носителя коронавируса, 81 544 (+282 за сутки) пациента выздоровели, 844 человека скончались.