София, 14 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В результате спецоперации правоохранительных органов Болгарии в районе города Мыглиж (северо-восток страны) были задержаны более 20 нелегальных мигрантов, пытавшихся пешком добраться до Софии. Об этом 14 октября сообщило Болгарское телевидение.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Согласно заявлению МВД Болгарии, в колонну нелегалов в условиях минимальной видимости едва не врезался грузовой автомобиль.

«Нам удалось предотвратить серьезное ДТП», — говорится в полицейском отчете.

По официальным данным, все задержанные — мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Необходимых документов при них не оказалось, однако в ходе предварительного расследования было установлено, что они являются беженцами из Афганистана, незаконно перешедшими турецко-болгарскую границу.

«Скорее всего, на шоссе в Болгарии их высадил контрабандист», — сказал сотрудник региональной полиции Иван Пеев.

Задержанные лица доставлены в пункт временного пребывания в город Казанлык. Их дальнейшую судьбу будет решать миграционная служба Болгарии.

Ранее официальная София потребовала от руководства Евросоюза выделение дополнительных средств на создание в Болгарии приютов для нелегалов.