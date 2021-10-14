Элиста, 14 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

В Калмыкии за весь период пандемии зарегистрировано 632 случая смерти среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой. До 24 октября продлён режим коронавирусных ограничений.