Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, который в ходе рабочей поездки на Сахалин вместе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, 14 октября посетил площадку, где планируется создать современный экополис и предложил распространить этот опыт островного региона на другие территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Albert Magnus Корсаков

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Земельный участок площадью 1 тыс. га, на котором появится экополис, находится в границах Корсакова. Планируется, что с реализацией проекта появятся 15 тыс. новых рабочих мест, будет построен 1 млн кв. метров жилья. В экополис будут вложены частные инвестиции и он появится через 10 лет. Территорию застроят жилыми домами от 2 до 7 этажей. В экополисе появятся четыре школы и восемь детских садов. Количество населения Корсакова должно увеличиться на 25 тыс. человек.

«Новые рабочие места дадут глубоководный морской порт, мультимодальный логистический центр, инновационный научный кластер на базе «Сахалин tech», в том числе центр марикультуры и экономики океана, а также объекты туристической инфраструктуры», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

В настоящее время проводится конкурс на разработку архитектурно-градостроительного решения, в котором принимают участие пять международных консорциумов. Уже в 2022 году планируется разработать новый генплан и начать строительство.

«Стоит рассмотреть возможность распространения опыта создания экополиса на Сахалине на другие города. Например, на агломерацию Владивостока, где планируют строить город Спутник», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Григоренко побывали 14 октября в строящемся здании нового аэровокзала в Южно-Сахалинске.