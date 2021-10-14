Москва, 14 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Власти предпримут шаги, чтобы не создавать дополнительных неудобств выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Последние два года те, кто наблюдал за нашими действиями — мы будем делать все, чтобы не создавать дополнительных неудобств для выпускников и родителей», — сказал чиновник.

По его словам, все решения будут приниматься на основании текущей обстановки, в том числе в части пандемии коронавируса.

«Если большинство классов будут находиться в дистанционном формате, мы будем делать шаги навстречу, чтобы не создавать нервозности, а помочь. Мы все уточнение заранее дадим», — отметил Музаев.