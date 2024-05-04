Москва, 14 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Нынешний газовый кризис в Европе имеет, помимо прочего, и непосредственно управленческие причины. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Потребители европейские на сегодняшний день пожинают плоды того, что была целенаправленная несбалансированная политика по созданию условий формирования энергетического баланса Европы», — заявил Новак.

«Есть и управленческие причины, которые влияют на ту ситуацию, которая сложилась: увеличение спотовой составляющей в ценообразовании, отказ от долгосрочных контрактов», — указал он.