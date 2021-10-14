Элиста, 14 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтвердили 59 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 14 октября. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста получили 58 человек.

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В настоящее время в ковидных стационарах на лечении находятся 454 пациента с подтверждённым COVID-19, из них 25 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 2 293 жителя Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на кронавирус получили 31 336 человек. Выписаны с выздоровлением 29 654 носителя инфекции.